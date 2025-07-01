Пожарные Ижевска потушили горящий цех завода после удара дронов
Бречалов: число пострадавших при ударе дронов по Ижевску выросло до 45
На территории пострадавшего от удара беспилотников завода Ижевска начался пожар. Спасатели ликвидировали открытое горение и приступили к разбору конструкций. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он добавил, что общее число пострадавших от воздушной атаки выросло до 45 человек, из которых 35 находятся в больницах города. Состояние шести раненых врачи оценили как тяжелое.
«Близ места происшествия организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. Он нужен тем, кто остался без связи и документов. Наша задача сейчас — оперативная и полная помощь заводчанам», — заявил Бречалов.
Органы безопасности и криминалисты начали расследование воздушного удара по предприятию.
Беспилотники атаковали Ижевск во вторник, 1 июля. В зону поражения попало одно из промышленных предприятий города. Глава Удмуртии заявил, что жертвами атаки стали три человека.
Он подчеркивал, что руководство республики выплатит семьям погибших по 1,5 миллиона рублей и от 300 до 600 тысяч рублей — раненым.
Администрация города после удара объявила об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на вторник и среду.