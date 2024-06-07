Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Киевской области после тревоги

Промышленный объект загорелся в Киевской области после работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник местной военной администрации Руслан Кравченко на своей странице в соцсети Facebook*.

«Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», — написал он.

Спасатели продолжают ликвидировать возгорание. Пострадавших нет, уточнил Кравченко. Других подробностей происшествия он не привел. Известно, что до пожара по всей Украине объявили воздушную тревогу. Жителей призывали спрятаться в укрытиях.

До этого Военно-морские силы Украины сообщали об ударе по портовой инфраструктуре в одном из украинских городов, но без уточнения, в каком именно. Взрывы слышали в Одессе. Накануне, 6 июня, на Украине сообщили о 17 ударных дронах, сбитых за ночь в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях. Один из ударов пришелся по зданию, где хранили боекомплект. Постройка загорелась сизым пламенем.

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