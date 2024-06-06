В Херсоне после атаки произошел сильный взрыв

В Херсоне 6 июня прогремел взрыв. Российские войска нанесли удар, в ходе которого сдетонировал боекомплект Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на координатора подпольного движения Сергея Лебедева.

«В начале третьего ночи прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди. Окна хлопали, двери трясло. Как оказалось, это был прилет в недействующий строительный гипермаркет», — сказал он.

По информации Лебедева, в здании могли хранить боекомплект. Он заявил, что после попадания произошла детонация, постройка загорелась сизым пламенем.

Воздушную тревогу в контролируемой Украиной части Херсонской области объявляли дважды — в 02:34 и 05:16. В последний раз ее отменили около шести часов утра. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила о 17 ударных БПЛА, сбитых за ночь в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Взрыв прогремел ночью в городе Запорожье. Журналисты сообщили о громких звуках после полуночи.