Взрывы прогремели в Одессе

Взрывы прозвучали в Одессе на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Одессе. Возможна работа ПВО по „Шахедам“», — уточнил канал.

О взрывах также написал в соцсети мэр города Геннадий Труханов.

До этого издание сообщало, что в Луганске прозвучали два взрыва и сработала ПВО, добавив, что в сторону Одессы полетели «Шахеды».

Кроме того, Воздушные силы Украины предупредили о взлете с аэродрома в Мурманской области четырех стратегических бомбардировщиков, а Силы обороны юга — о выводе трех российских ракетоносителей в Черное море.

Ранее жители Запорожья услышали взрыв ночью 6 июня, в области объявили воздушную тревогу.

Несколько дней назад Военно-морские силы Украины сообщали об ударе по портовой инфраструктуре в одном из украинских городов, но без уточнения, в каком именно.