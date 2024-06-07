Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Одессе. Возможна работа ПВО по „Шахедам“», — уточнил канал.
О взрывах также написал в соцсети мэр города Геннадий Труханов.
До этого издание сообщало, что в Луганске прозвучали два взрыва и сработала ПВО, добавив, что в сторону Одессы полетели «Шахеды».
Кроме того, Воздушные силы Украины предупредили о взлете с аэродрома в Мурманской области четырех стратегических бомбардировщиков, а Силы обороны юга — о выводе трех российских ракетоносителей в Черное море.
Ранее жители Запорожья услышали взрыв ночью 6 июня, в области объявили воздушную тревогу.
Несколько дней назад Военно-морские силы Украины сообщали об ударе по портовой инфраструктуре в одном из украинских городов, но без уточнения, в каком именно.