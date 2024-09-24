Пожар на складе в Таганроге после атаки ВСУ локализовали на 200 «квадратах»

Губернатор Голубев: МЧС локализовали пожар на складе в Таганроге на 200 кв. м

Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 200 квадратных метров, начавшийся после падения БПЛА на склад в районе строительного рынка в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале .

Огонь повредил крышу здания и четыре припаркованных рядом со складом легковых автомобиля, рассказал он.

«Пострадавших и погибших нет», — отметил глава региона.

Пожар на складе лесоматериалов в промышленной зоне Таганрога из-за падения украинского беспилотника начался днем 24 сентября.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над тремя регионами России. Накануне бойцы Росгвардии обнаружили дрон-приманку в Курской области. Противник использует подобные БПЛА для вскрытия российской системы противовоздушной обороны.