Пожар на складе в Таганроге после атаки ВСУ локализовали на 200 «квадратах»

Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 200 квадратных метров, начавшийся после падения БПЛА на склад в районе строительного рынка в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Огонь повредил крышу здания и четыре припаркованных рядом со складом легковых автомобиля, рассказал он.
«Пострадавших и погибших нет», — отметил глава региона.
Пожар на складе лесоматериалов в промышленной зоне Таганрога из-за падения украинского беспилотника начался днем 24 сентября.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над тремя регионами России. Накануне бойцы Росгвардии обнаружили дрон-приманку в Курской области. Противник использует подобные БПЛА для вскрытия российской системы противовоздушной обороны.
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