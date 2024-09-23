Росгвардия нашла дрон-приманку для ПВО в Курской области

Бойцы Росгвардии обнаружили дрон-приманку в Курской области, который ВСУ используют для вскрытия российской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты инженерного подразделения Росгвардии получили информацию об упавшем вблизи населенного пункта дроне ВСУ. После прибытия они обнаружили украинский дрон-приманку самолетного типа. По словам одного из саперов, такие БПЛА предназначены для вскрытия слабых мест российской системы ПВО.

«Подобные беспилотники сделаны из дешевых деталей, у них нет качественных камер и других дополнительных радиопередающих устройств. Кроме того, боевики ВСУ наносят на такие БПЛА фольгу, чтобы они максимально светились на наших РЛС», — уточнил он.

Сапер добавил, что украинские боевики «охотятся за мирными людьми, за саперами», ставят на БПЛА электронику, реагирующую на движение.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, убивали стариков, женщин и детей в курском приграничье.