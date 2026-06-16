Пожар на нефтебазе под Краснодаром ликвидировали после падения БПЛА

В станице Полтавской Краснодарского края полностью потушили возгорание на нефтебазе, которое возникло в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный оперштаб .

Пожар вспыхнул из-за падения обломков сбитого БПЛА, уточнили в ведомстве. В ликвидации последствий участвовали 63 человека и 21 единица техники, в том числе силы МЧС России. Жертв и пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе вспыхнул в ночь на 16 июня из-за падения обломков украинских БПЛА. О ликвидации очага возгорания ранее сообщал глава Красноармейского района Александр Харитонов. Он добавлял, что автомобильное движение на участке трассы от станицы Полтавской до хутора Трудобеликовского снова открыли.

Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили более 170 беспилотников ВСУ над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.