Обломки БПЛА спровоцировали пожар на нефтебазе в Краснодарском крае

Украинские беспилотники атаковали станицу Полтавскую в Красноармейском районе Кубани. Обломки летательных аппаратов спровоцировали пожар и перекрытие дороги. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале .

Фрагменты БПЛА рухнули на нефтебазе в станице Полтавской, разгорелся пожар. Обошлось без погибших и пострадавших. Над тушением огня работают 32 специалиста с семью единицами техники.

После атаки власти перекрыли проезд по трассе между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Ранее украинский беспилотник атаковал механизаторов в Брянской области, работавших в поле АПХ «Мираторг». Все трое пострадавших погибли.