Пожарные потушили очаг возгорания на нефтебазе на Кубани

Экстренные службы ликвидировали основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом на платформе «Макс» заявил глава Красноармейского района Александр Харитонов.

По его словам, пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации последствий ЧП.

«Основной очаг возгорания на пострадавшей от падения обломков БПЛА Полтавской нефтебазе ликвидировали», — сказал он.

Харитонов добавил, что движение автомобилей на участке трассы от станицы Полтавской до хутора Трудобеликовского открыли вновь.

Оперативный штаб Краснодарского края заявлял, что над тушением огня работали семь единиц техники и 32 специалиста МЧС. Информация о пострадавших и погибших, либо конкретных разрушениях не поступала.

Ранее украинский БПЛА атаковал работавших в поле механизаторов в Брянской области. Все трое погибли.