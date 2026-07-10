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Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае полностью потушили

Глава района: пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае полностью потушили

Boris Babanov/Russian Look
Фото: Boris Babanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в «Максе».

Возгорание на территории предприятия началось в ночь на 10 июля из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Пострадавших и погибших нет.

Фрагменты сбитых аппаратов также рухнули по нескольким адресам станицы Северской.

Ранее в селе Кагальник Азовского района Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелось административное здание. Спасатели полностью локализовали возгорание, никто не пострадал.

Всего за минувшую ночь над Россией ликвидировали 376 украинских БПЛА самолетного типа.