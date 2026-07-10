Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае полностью потушили
Глава района: пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае полностью потушили
Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью потушили. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в «Максе».
Возгорание на территории предприятия началось в ночь на 10 июля из-за падения обломков беспилотников ВСУ. Пострадавших и погибших нет.
Фрагменты сбитых аппаратов также рухнули по нескольким адресам станицы Северской.
Ранее в селе Кагальник Азовского района Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелось административное здание. Спасатели полностью локализовали возгорание, никто не пострадал.
Всего за минувшую ночь над Россией ликвидировали 376 украинских БПЛА самолетного типа.