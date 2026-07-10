Из-за атаки беспилотника произошел пожар на НПЗ в Краснодарском крае

В результате падения фрагментов БПЛА в Северском районе разгорелся пожар на территории Ильского НПЗ. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, обошлось без пострадавших.

Обломки беспилотников также рухнули по нескольким адресам станции Северской: во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. На местах ЧП работают экстренные службы.

В Краснодарском аэропорту на фоне ночной атаки ввели ограничения на полеты. В пресс-службе Росавиации уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности рейсов.

Налет БПЛА отразили ночью в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что средства ПВО нейтрализовали 12 воздушных целей. Он также предупредил жителей о возможном временном замедлении мобильного интернета.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил, что на подлете к столице за ночь перехватили 10 беспилотников.