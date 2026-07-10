Средства ПВО за ночь уничтожили 376 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 376 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 9 июля до 7:00 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Псковской, Тверской и Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом ликвидировали 14 украинских БПЛА за полтора часа. Он предупредил жителей, что во время атаки вероятно временное замедление мобильного интернета.