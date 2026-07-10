Административное здание загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА
Украинские боевики атаковали ночью Ростовскую область с помощью беспилотников. В результате налета разгорелся пожар в административном здании, заявил в «Максе» губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что обошлось без погибших и пострадавших.
Пожар вспыхнул в Азовском районе в селе Кагальник. Спасатели полностью локализовали возгорание.
На Кубани из-за налета БПЛА произошел пожар на территории Ильского НПЗ в Северском районе. Обломки аппаратов также рухнули во дворе частного дома и на территории одного из предприятий. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что никто не пострадал.
На фоне атаки беспилотников краснодарский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы.
В Ленинградской областью ночью сбили 12 воздушных целей. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что возможно временное замедление мобильного интернета.