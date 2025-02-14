Территории Украины, перешедшие к России, зафиксируют в специальном соглашении. Об этом в эфире Fox News заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.

«Будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам не обязательно признавать это», — заявил он.

Келлог напомнил, что на Западе в свое время говорили, что прибалтийские государства «находятся под господством Советского Союза», но не признавали, что Москва владеет этими странами.

При этом спецпредставитель Трампа уверен, что пункт о территориях должен быть частью переговоров. России и Украине необходимо заключить долгосрочное и устойчивое соглашение по безопасности.

Ранее американский лидер Дональд Трамп усомнился, что Украина сможет вернуться к границам 2014 года. По его словам, российские военные заняли много территорий, сражались за эту землю и несли потери.

До этого в Кремле прокомментировали слова украинского президента Владимира Зеленского об обмене территориями, подчеркнув, что ВСУ будут уничтожены на российской земле, а выжившие боевики — изгнаны.