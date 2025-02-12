Песков: Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий

Россия не собирается обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским тему обмену своих территорий. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Ранее Зеленский заявил о готовности предложить России прямой обмен территориями. По его словам, киевские власти могут отказаться от земель, которые удерживают в Курской области, но попросят у России часть занятых ею.

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал слова Зеленского признаком отчаяния. Тем самым он пытается сделать вид игрока, владеющего ситуацией.