Трамп заявил, что вряд ли Украина сможет вернуться к границам 2014 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно. Таким мнением он поделился в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что министр обороны США Питер Хегсет уже назвал это маловероятным, так что, вероятно, так и есть.

«Они (российские военные — прим. ред.) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно», — сказал глава государства.

При этом американский лидер выразил уверенность, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня.

Ранее Трамп рассказал журналистам, что предложил президенту РФ Владимиру Путину прекратить огонь, но российский лидер ответил, что он выступает за урегулирование ситуации на постоянной основе, поэтому против временного перемирия.

До этого президент США поддержал идею отказать украинцам в членстве в НАТО. Он также вспомнил, что российские власти еще до Путина были против вступления Украины в альянс.