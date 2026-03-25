Потеря Песчаного создала новые проблемы для ВСУ

Село Песчаное в Харьковской области перешло под контроль России. Командование Вооруженных сил Украины получило еще один проблемный участок боевых действий, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Песчаного наши военнослужащие открыли новый участок фронта для украинского командования. Это будет очередной проблемой для противника», — сказал он.

Песчаное, по информации Марочко, стало частью обширной буферной зоны от Волчанских Хуторов на границе с Белгородской областью. Она находится в районе Дегтярного, взятого ВС России в июле 2025 года. Тогда же российские войска открыли новый фронт на севере Харьковской области. Военкор Александр Коц сообщал, что взятие Дегтярного позволит не только создать буферную зону, но и окружить Волчанск.

Минобороны объявило о взятии Песчаного 24 марта. Его штурмовали бойцы 69-й дивизии группировки «Север».