Боец ВС РФ Аверин: ВСУ потеряли за сутки 530 бойцов, танк и гаубицу M119 в ДНР

Потери ВСУ в зоне действия российской группировки войск «Центр» составили до 530 бойцов, танк и гаубица М119 за сутки. Об этом РИА «Новости» рассказал старший офицер пресс-центра группировки Денис Аверин.

По его словам, подразделения «Центра» улучшили положение, продвинувшись в глубину оборону ВСУ и освободив донецкий населенный пункт Славянку.

«Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, включая MaxxPro, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе гаубицу M119», — сказал Аверин.

Российские военные поразили живую и технику двух бригад нацгвардии полиции Украины, шести механизированных, мотопехотных бригад ВСУ.

До этого Минобороны РФ опубликовало сводку за период с 11 по 17 января, сообщив, что в зоне действия группировки войск «Центр» потери ВСУ составили свыше 3770 солдат. Если говорить о технике, то, украинские боевики лишились, в частности, шести танков, включая три немецких Leopard, 29 ББМ, боевых машин Bradley и Cobra II, 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

Ранее бойцы ВС РФ освободили от украинских боевиков населенный пункт Украинка в ДНР.