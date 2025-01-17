Российские войска освободили населенный пункт Славянка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Славянка Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.
Накануне ВС России начали бои на окраине Времевки в ДНР. Этот населенный пункт с западной части примыкает к Великой Новоселке, где расположен значимый логистический пункт ВСУ.
Ранее российские бойцы также освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике. Украинская армия потеряла больше 560 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевых бронированных машины, шесть автомобилей и много другой техники.
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