Российские войска освободили населенный пункт Славянка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Славянка Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.

Накануне ВС России начали бои на окраине Времевки в ДНР. Этот населенный пункт с западной части примыкает к Великой Новоселке, где расположен значимый логистический пункт ВСУ.

Ранее российские бойцы также освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике. Украинская армия потеряла больше 560 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевых бронированных машины, шесть автомобилей и много другой техники.