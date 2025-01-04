«Посылает сигналы». На Западе заявили о желании Путина закончить СВО

Bild: в 2025 году Путин может завершить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин может объявить о завершении конфликта на Украине в 2025 году. Таким прогнозом поделилось издание Bild .

Авторы публикации отметили, что на это якобы указывает подготовка российских властей.

«Кремль может завершить специальную военную операцию в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу», — написали в статье.

Еще одним фактором немецкое журналисты назвали стремление избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт сразу после инаугурации. О своих планах политик неоднократно говорил, отмечая, что для этого ему хватит 24 часа.

В материале также сообщили, что правительство ФРГ проводит анализ потенциальных сценариев урегулирования украинского конфликта. Согласно одному из них Россия заинтересована в скором прекращении спецоперации.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что у Трампа есть желание и возможность добиться мирного разрешения российско-украинского конфликта.