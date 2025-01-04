«Посылает сигналы». На Западе заявили о желании Путина закончить СВО
Bild: в 2025 году Путин может завершить конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин может объявить о завершении конфликта на Украине в 2025 году. Таким прогнозом поделилось издание Bild.
Авторы публикации отметили, что на это якобы указывает подготовка российских властей.
«Кремль может завершить специальную военную операцию в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу», — написали в статье.
Еще одним фактором немецкое журналисты назвали стремление избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт сразу после инаугурации. О своих планах политик неоднократно говорил, отмечая, что для этого ему хватит 24 часа.
В материале также сообщили, что правительство ФРГ проводит анализ потенциальных сценариев урегулирования украинского конфликта. Согласно одному из них Россия заинтересована в скором прекращении спецоперации.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что у Трампа есть желание и возможность добиться мирного разрешения российско-украинского конфликта.