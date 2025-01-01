«Хочет и сможет». Зеленский возложил надежды о мире на Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп имеет желание и возможность добиться мирного разрешения российско-украинского конфликта. Об этом в новогоднем обращении к народу заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны. <…> Я верю, что мы вместе с США способны <…> принудить Россию к справедливому миру», — сказал он.

США были с Украиной с самого начала конфликта, напомнил Зеленский и выразил надежду, что Штаты останутся со страной «и в первые минуты мира».

Ранее Зеленского уличили в прямой конфронтации с Трампом после заявления последнего о намерении остановить конфликт на Украине как можно скорее.

В Великобритании допустили, что российско-украинский конфликт завершится в 2025 году. Страны заключат мирное соглашение, привел RT мнение британцев. Трампу тоже отвели роль в урегулировании конфликта, он якобы должен «надавить» на Россию.