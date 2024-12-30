«Весь в крови». Зеленского уличили в прямой конфронтации с Трампом

Президент Владимир Зеленский оказался в капкане после заявления избранного лидера США Дональда Трампа о намерении остановить конфликт на Украине как можно скорее. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Мы видим, что Зеленский перешел в прямую конфронтацию с Трампом и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», — отметил он.

По словам Царева, украинский лидер рассчитывает на то, что его сейчас не смогут заставить начать мирные переговоры, поэтому можно будет выдвигать нереальные требования. При таком раскладе Зеленский надеется, что Трампу придется отказаться от своей задачи прекратить боевые действия на Украине.

По его мнению, у Зеленского расчет на то, что Трампа затянут внутренние проблемы, а когда пройдут выборы в конгресс США демократы заставят республиканца дальше финансировать ВСУ.

«Изначально Трамп должен был оказать давление на Украину и Россию, чтобы получить мирные соглашения. И здесь Зеленский, когда от всего этого отказался, а мы нет, он выглядит людоедом и весь в крови», — резюмировал Царев.

Ранее газета The Washington Post написала, что на Украине не исключают завершение конфликта с Россией в 2025 году. В стране начинают верить, что кризис урегулируют после избрания Трампа.