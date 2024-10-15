«Поступила команда». ВСУ подготовились к отступлению из Курской области

Блогер Шарий заявил о подготовке ВСУ к отступлению из Курской области

Украинские боевики, которые вторглись в приграничные районы Курской области, готовятся отступить. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал он.

Однако Шарий не стал раскрывать детали или источник своей информации. Официальных подтверждений пока нет.

Ранее Вооруженные силы России подорвали несколько мостов в Суджанском районе для срыва ротации и нарушения логистики ВСУ в Курской области. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что украинские военные оказались в отчаянном положении.

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные уже освободили примерно половину территорий Курской области.