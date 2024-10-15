«Поступила команда». ВСУ подготовились к отступлению из Курской области

Украинские боевики, которые вторглись в приграничные районы Курской области, готовятся отступить. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал он.
Однако Шарий не стал раскрывать детали или источник своей информации. Официальных подтверждений пока нет.
Ранее Вооруженные силы России подорвали несколько мостов в Суджанском районе для срыва ротации и нарушения логистики ВСУ в Курской области. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что украинские военные оказались в отчаянном положении.
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные уже освободили примерно половину территорий Курской области.
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