Shot: ВС России подорвали несколько мостов в Суджанском районе

Вооруженные силы России подорвали несколько мостов в Суджанском районе для срыва ротации и нарушения логистики ВСУ в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, бойцы активно ведут контрнаступление в направлении Махновки, а также отражают атаки украинских боевиков в районе Любимовки.

«Были выведены из строя связь и пути сообщения между подразделениями противника», — отметили авторы поста.

Это привело к дезориентации врага в некоторых местах.

ВСУ оказались в отчаянном положении в Курской области, заявил ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он назвал Курск удавом, который душит жертву в смертоносных кольцах. Украинцы попали в этот капкан и не могут оттуда выбраться.