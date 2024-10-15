Украинские военные в Курской области оказались в отчаянном положении, из которого они не могут выбраться. Такое заявление сделал экс-аналитик Центрального разведуправления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom .

«Курск — как удав, удушающий свою жертву в смертоносных кольцах, а украинцы попали в этот капкан, им попросту некуда бежать», — высказался он.

Как подчеркнул Джонсон, украинские войска не могут остановить российские подразделения. Дожди и холодная погода сделали положение ВСУ еще более отчаянным.

Военный эксперт Александр Шарковский отметил, что осенью украинские боевики столкнутся с рядом проблем в Курской области. По его словам, ВСУ будут испытывать нехватку ресурсов из-за неблагоприятной погоды.

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные уже освободили примерно половину территорий Курской области, которую ранее заняли украинские подразделения.