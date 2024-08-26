Момент удара дрона по многоэтажке Саратова сняли на видео

Shot: жилой дом в Саратове атаковал БПЛА по аэродинамической схеме «утка»

Беспилотник, атаковавший жилой дом в Саратове, летел по аэродинамической схеме «утка». Видео опубликовал Telegram-канал Shot .

На кадрах момента удара по многоэтажке видно, что дрон летит хвостовой частью вперед — это как раз характерно для «уток», когда горизонтальное оперение аппарата расположено впереди основного крыла.

Беспилотники с такой аэродинамической схемой уже применялись ВСУ, в том числе при попытках атаковать Москву.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области использовались БПЛА типа «Бобер».

ВСУ атаковали Саратовскую области беспилотниками в ночь на понедельник, 26 августа, Обломки сбитых дронов рухнули на многоэтажные дома в Энгельсе и Саратове.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали четыре человека.