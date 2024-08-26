Оперштабы развернули в Саратове и Энгельсе после атаки дронов

Губернатор Бусаргин: после атак БПЛА открыты оперштабы в Саратове и Энгельсе

В Саратове и Энгельсе развернули оперативные штабы для оказания помощи жителям домов, поврежденных в результате атаки беспилотников на регион. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Романа Бусаргина в Telegram-канале .

Глава региона подчеркнул, что до пострадавших жителей необходимо в кратчайшие сроки доводить всю информацию о возможностях размещения и получения помощи.

Оперативные штабы находятся рядом с пострадавшими многоэтажками. Специалисты обследуют дома и оценивают ущерб.

По данным Минообороны, утром 26 августа регион атаковали девять беспилотников. В Саратове повреждения получил жилой комплекс Volga Sky, а в Энгельсе — высотный дом на улице Пушкина.

В результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадали четыре человека.