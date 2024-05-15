«Поставки наркотиков на Банковую». Захарова высмеяла слова Кулебы | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 15:44 «Поставки наркотиков на Банковую». Захарова высмеяла слова Кулебы Захарова назвала бредом слова Кулебы о неудачах ВСУ из-за нехватки оружия Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оправдал неудачи ВСУ на фронте отсутствием поставок оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что речь идет именно о вооружении. Свои размышления она опубликовала в Telegram-канале.

Захарова процитировала Кулебу. Он заявлял, что когда украинские военные имеют все необходимое, то они «побеждают», а когда поставки задерживаются и наблюдается нехватка боеприпасов, ВСУ терпят неудачи.

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«Такое ощущение, что он имеет в виду другие поставки — поставки наркотиков на Банковую (улица, на которой находится офис президента Украины — прим. ред.). Иначе объяснить этот бред просто невозможно», — иронично подметила Захарова.

Российские войск продвигаются вглубь на Харьковском направлении. На фоне этого ВСУ решили перебросить туда немецкие танки.