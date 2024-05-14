Госдеп заявил, что Россия попытается продвинуться на Харьковском направлении | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 00:58 Госдеп заявил, что Россия попытается продвинуться на Харьковском направлении Госдеп: ВС России предпринимают шаги для продвижения на Харьковском направлении РИА «Новости»

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Россия может предпринять шаги для продвижения на Харьковском направлении. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, в ближайшие недели Россия предпримет дальнейшие шаги», — выдвинул гипотезу Пател.

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Представитель Госдепа отметил, что в Вашингтоне не ожидают «каких-либо серьезных прорывов».

В СНБО Украины также не увидели «угрозы наступления» на Харьков. Однако в регион направили резервные войска ВСУ. Начальник генштаба ВСУ отметил, что украинская армия «оперативно реагирует на перемещение противника».