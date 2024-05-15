Блинкен объявил о возможном размещении ЗРК Patriot в Харькове | 360°

Важное 15 мая 2024, 14:46 Блинкен объявил о возможном размещении ЗРК Patriot в Харькове Блинкен: США обсудили с Украиной размещение систем ПВО ЗРК Patriot в Харькове Bernd WÃ�stneck/dpa / Global Look Press

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Расчеты зенитных ракетных комплексов Patriot могут разместить в Харькове. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Киев. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы уделяем большое внимание комплексам Patriot и другим системам противовоздушной обороны, стараемся изыскать их и доставить на Украину. Харьков, конечно же, является одним из наших неотложных приоритетов», — сказал он.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, тоже выступивший перед журналистами, заявил, что Украине потребуются семь батарей ЗРК Patriot. Из них две, по его словам, следовало поставить «еще вчера».

Российские войска достигли успехов на Харьковском направлении, подобрались к Волчанску и Липцам. Вооруженные силы Украины перебросили под Харьков немецкую бронетехнику.