«Поснимали и бросили». Алаудинов уточнил число напавших на Курскую область
Алаудинов: около 12 тысяч солдат ВСУ заходили в Курскую область
В нападении на Курскую область участвовали около 12 тысяч украинских военнослужащих, в том числе большое число иностранных наемников. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил об этом в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы знаем, что количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Надо отметить, что это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые растянуты по всей линии фронта. Их оттуда отовсюду поснимали и бросили сюда», — сказал он.
Алаудинов подтвердил, что среди диверсантов оказалось много граждан третьих стран. По его словам, они говорили на английском, французском и польском языках. В украинские подразделения входили темнокожие. Командир «Ахмата» сообщил, что многих уже ликвидировали.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины не использовали в Курской области авиацию. Алаудинов сказал, что получал информацию о приближавшихся вертолетах, но так и не увидел их.
Подразделения ВСУ пересекли госграницу с Россией 6 августа. Жительница Кореневского района рассказала, что они прицельно обстреливали жилые дома.