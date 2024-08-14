«Поснимали и бросили». Алаудинов уточнил число напавших на Курскую область

В нападении на Курскую область участвовали около 12 тысяч украинских военнослужащих, в том числе большое число иностранных наемников. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил об этом в эфире телеканала «Россия 1» .

«Мы знаем, что количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Надо отметить, что это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые растянуты по всей линии фронта. Их оттуда отовсюду поснимали и бросили сюда», — сказал он.

Алаудинов подтвердил, что среди диверсантов оказалось много граждан третьих стран. По его словам, они говорили на английском, французском и польском языках. В украинские подразделения входили темнокожие. Командир «Ахмата» сообщил, что многих уже ликвидировали.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины не использовали в Курской области авиацию. Алаудинов сказал, что получал информацию о приближавшихся вертолетах, но так и не увидел их.

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