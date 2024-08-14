Стало известно, почему ВСУ не используют F-16 в нападении на Курскую область

Forbes: ВСУ не используют F-16 в Курской области из страха их потерять

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Украинское командование не использует истребители F-16 в нападении на Курской области, боясь потерять самолеты. Об этом сообщило издание Forbes.

Авторы статьи отметили, что вместо этого ВСУ атакуют регион бывшим советским Су-27, хотя минимум несколько F-16, поставленных из Дании, уже есть в распоряжении украинской армии.

По данным издания, Россия превосходит Украину в количестве военных самолетов и авиабомб. Поэтому украинское командование будет использовать F-16 для патрулирования и, по крайней мере поначалу, не задействует их в заданиях, предусматривающих больший риск.

Ранее офицер расчета противовоздушной обороны с позывным Стаф перечислил основные уязвимости F-16 и добавил, что западный истребитель станет заветной целью для российских зенитчиков.

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