Украинские военные потеряли все на поле боя в Курской области, и теперь им придется отступить. Такое мнение высказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области», — заявил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что у Украины был план к 11 августа захватить Курскую АЭС и выдвинуть России ядерный ультиматум на последующих переговорах. Однако он провалился, и никаких переговоров на подобных условиях уже не будет.

На Украине боятся возможного ответа на действия украинской армии на Курском направлении и ожидают мощных шагов.

В Пентагоне накануне ночью заявили, что не знают, с какой целью ВСУ атаковали Курскую область.