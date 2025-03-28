Последствия удара ВСУ по газораспределительной станции «Суджа» попали на видео

Появились новые кадры охваченной огнем после атаки ВСУ газоизмерительной станции «Суджа». Видео возгорания опубликовала пресс-служба Минобороны.
На видео запечатлели пожар, который начался на территории энергообъекта после очередной вражеской атаки.
Украинские военные нанесли удар по ГИС «Суджа» утром 28 марта американскими ракетами HIMARS. Из-за возгорания энергообъект фактически уничтожен.
Газоизмерительную станцию боевики ВСУ также подрывали 21 марта. Тогда объект сильно пострадал. После этого в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о теракте.
В пресс-службе Минобороны заявили, что украинские войска специально атаковали станцию, чтобы дискредитировать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа.
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