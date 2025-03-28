Последствия удара ВСУ по газораспределительной станции «Суджа» попали на видео

Минобороны России показало новые кадры пылающей после удара ВСУ ГИС «Суджа»

Появились новые кадры охваченной огнем после атаки ВСУ газоизмерительной станции «Суджа». Видео возгорания опубликовала пресс-служба Минобороны.

На видео запечатлели пожар, который начался на территории энергообъекта после очередной вражеской атаки.

Украинские военные нанесли удар по ГИС «Суджа» утром 28 марта американскими ракетами HIMARS. Из-за возгорания энергообъект фактически уничтожен.

Газоизмерительную станцию боевики ВСУ также подрывали 21 марта. Тогда объект сильно пострадал. После этого в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о теракте.

В пресс-службе Минобороны заявили, что украинские войска специально атаковали станцию, чтобы дискредитировать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа.

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