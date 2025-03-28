На видео запечатлели пожар, который начался на территории энергообъекта после очередной вражеской атаки.

Украинские военные нанесли удар по ГИС «Суджа» утром 28 марта американскими ракетами HIMARS. Из-за возгорания энергообъект фактически уничтожен.

Газоизмерительную станцию боевики ВСУ также подрывали 21 марта. Тогда объект сильно пострадал. После этого в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о теракте.

В пресс-службе Минобороны заявили, что украинские войска специально атаковали станцию, чтобы дискредитировать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа.