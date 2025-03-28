Утром 28 марта ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» американскими ракетами HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В результате произошло сильное возгорание, и энергообъект фактически уничтожен», — рассказали в ведомстве.

За последние сутки киевский режим совершил и другие атаки на энергетическую инфраструктуру России. В Саратовский области силы ПВО сбили 19 украинских дронов, летевших на Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

В Белгородской области днем 27 марта ВСУ совершили артиллерийский обстрел «Белгородэнерго», из-за чего без электричества остались жители Шебекинского района.

В Минобороны подчеркнули, что заявления киевского режима о якобы прекращении атак на российские энергообъекты стали очередной уловкой президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее силы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе мыса Тарханкут. Они двигались на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.