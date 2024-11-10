Последствия падения обломков беспилотников в Раменском сняли на видео

Водитель записал видео с загоревшимися домами от обломков дронов в Раменском

Упавшие в Раменском городском округе обломки сбитых беспилотников повредили автомобиль и подожгли два дома. Это следует из видео, которое снял проезжавший мимо водитель. Снятыми кадрами он поделился с Telegram-каналом Shot.

Авторы поста уточнили, что водитель записал видео, когда проезжал по дороге в деревне Становое Раменского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения осколков сбитых беспилотников в Становом пострадала 52-летняя женщина. Он подчеркнул, что ее доставили в больницу с ожогами рук, шеи и лица. В состоянии средней тяжести врачи поместили пострадавшую в реанимацию.

«Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь, на месте работают глава и оперативные службы», — добавил губернатор Московской области.

Воробьев подчеркнул, что ходе массированной атаки утром в воскресенье, 10 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили более 30 беспилотников на территории городских округов Домодедово, Коломна и Раменское.

На время воздушной тревоги работу прекратили аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово. После окончания работы систем противовоздушной обороны воздушные гавани вернулись к обычному режиму.