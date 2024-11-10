Ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево после атаки дронов на Москву

Росавиация объявила об ограничении работы в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту Шереметьево после массированной атаки дронов на Москву и Московскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве заявили, что ограничения в работе воздушной гавани вступили в силу с 09:45.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Шереметьево стало третьим аэропортом московского авиаузла, который временно приостановил работу после Домодедова и Жуковского утром в воскресенье, 10 ноября, на фоне массированной атаки беспилотников.

Общее число подбитых в Московской области БПЛА превысило 30 единиц. Все дроны летели на Москву. Дежурные средства противовоздушной обороны сработали в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

В распоряжении 360.ru оказалось видео полета одного из вражеских беспилотников, направлявшегося в сторону Москвы на высоте около 300 метров.