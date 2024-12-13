В Сети появилось видео с последствиями после штурма поселка Плехово в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах видно, как военные идут по заснеженной дороге с ранеными товарищами.

«Специальные штурмовые подразделения в ходе героической атаки за три часа выбили ВСУ из поселка Плехово и окружающих посадок», — написали военкоры.

Бойцы воспользовались плохими погодными условиями, которые мешали противнику эффективно использовать беспилотники, зачистили территорию и продолжили наступление на Гуево. Бойцов военкоры называют «наши штурмовики».

Однако телеканал «Царьград» обратил внимание, что военный корреспондент Владимир Романов говорит, что Плехово в Курской области освобождали «исключительно силами ССО Северной Кореи». Также издание привело слова военного корреспондента Юрия Котенка, который утверждал, что Плехово действительно взяли бойцы корейских ССО.

«Царьград» опубликовал то же видео Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Журналисты заявили, что страшный сон ВСУ сбылся.

«Силы ССО Северной Кореи, согласно договоренностям с Россией (к слову, зафиксированным на бумаге), присоединились к обнулению оккупантов», — написали они.

Официально эту информацию не подтверждали.

Ранее США пригрозили России за якобы присутствие северокорейских военных в Курской области. Однако Пентагон так и не смог подтвердить слухи о военных КНДР в приграничных зонах России.

Ким Чен Ын действительно пообещал, что Северная Корея всегда будет на стороне России. По его словам, КНДР будет поддерживать действия страны, направленные на защиту своего суверенитета и территориальной целостности.