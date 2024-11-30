Ким Чен Ын пообещал, что Северная Корея всегда будет на стороне России

Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет поддерживать Россию

Ким Чен Ын пообещал, что КНДР поддерживает и будет поддерживать действия России, направленные на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

Корейский политик выразил серьезную обеспокоенность по поводу обострения ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, представляют собой безответственные действия, которые лишь затягивают конфликт и создают угрозу для всего человечества.

Ким Чен Ын также назвал удары вглубь России прямым вмешательством Запада в конфликт. По его словам, ответ российской стороны будет законным использованием права на самооборону. Северокорейский лидер отметил, что отношения между странами представляют собой эффективный механизм обеспечения безопасности.

Министр обороны России Андрей Белоусов 29 ноября прибыл с официальным визитом в КНДР. У трапа самолета его встретил генерал северокорейской армии Но Гван Чхоль.