США пригрозили России за якобы присутствие северокорейских военных в Курской области

США пригрозили ответом РФ на «присутствие» военных из КНДР в Курской области

США и их союзники могут «ответить» России на якобы вовлечение северокорейских военных в боях на территории Курской области. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, его процитировало РИА «Новости» .

«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных», — сказал Салливан.

Он отметил, что США будут действовать вместе с партнерами из Европы, Японии, Южной Кореи и другими.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен снова обвинил солдат из КНДР в участии в спецоперации. Он пригрозил Северной Корее жестким ответом. До этого заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Ведант Патель заявил, что российские эксперты якобы научили северокорейских военных управлению дронами. При этом никаких доказательств никто не привел.