США пригрозили России за якобы присутствие северокорейских военных в Курской области
США пригрозили ответом РФ на «присутствие» военных из КНДР в Курской области
США и их союзники могут «ответить» России на якобы вовлечение северокорейских военных в боях на территории Курской области. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, его процитировало РИА «Новости».
«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных», — сказал Салливан.
Он отметил, что США будут действовать вместе с партнерами из Европы, Японии, Южной Кореи и другими.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен снова обвинил солдат из КНДР в участии в спецоперации. Он пригрозил Северной Корее жестким ответом. До этого заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Ведант Патель заявил, что российские эксперты якобы научили северокорейских военных управлению дронами. При этом никаких доказательств никто не привел.