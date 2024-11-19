Пентагон не смог подтвердить слухи о военных КНДР в Курской области

Пентагон не может достоверно подтвердить слухи об участии военных из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова привело РИА «Новости» .

«Нам поступили данные, что северокорейские военные начали участвовать в боевых действиях, однако мы не подтвердили эту информацию независимо. С учетом вышесказанного войска из КНДР движутся по какой-то причине в направлении Курска. На данный момент я не могу это подтвердить официально. Но у нас есть все основания ожидать их участия в боях», — сказала она.

В России ранее отмечали, что у США нет никаких подтверждений тому, что на спецоперации якобы присутствуют военные из КНДР.

В Северной Корее обвинения в отправке военных в Россию назвали «грязными маневрами» США и союзников ради сокрытия собственных преступлений на Украине.