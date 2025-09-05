Зеленский после переговоров в Ужгороде пригрозил новыми ударами по России

Украина продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре России несмотря на то, что это навредит третьим странам. Президент Владимир Зеленский заявил об этом в Ужгороде после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Брифинг политиков опубликовала его пресс-служба .

«Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать. <…> Просто терпеть в темноте никто не будет», — сказал он.

Зеленский заверил, что Украина готова перекачивать газ и нефть в Словакию. Однако условием для транзита он назвал нероссийское происхождение энергоносителей.

На переговорах в Ужгороде обсуждалась остановка поставок газа и украинские атаки на нефтепровод «Дружба». Фицо заявил, что Словакия уважает защиту национальных интересов какой бы то ни было страны, но расходится во мнении с Украиной. Премьер напомнил, что его государство понесло большие убытки из-за методов киевского режима.

Это не помешало Фицо спрогнозировать улучшение словацко-украинских отношений. По его мнению, конфликт между Украиной и Россией скоро подойдет к концу.