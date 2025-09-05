Фицо шокировал словами об украинском конфликте после встречи с Зеленским

Фицо провел очную встречу с Зеленским у Ужгорода. Лидеры обсудили энергетику, безопасность и проекты на границе, сообщил словацкий телеканал TA3 .

Премьер Роберт Фицо заявил, что отношения Словакии и Украины «обречены» на улучшение. Стороны, по его словам, «слушают друг друга» и готовы продвигать практические проекты.

«С президентом [России Владимиром] Путиным мы сосредоточились на двустороннем сотрудничестве. В этом у нас с Украиной могут быть разные позиции, но мы верим, что вскоре конфликт закончится», — добавил глава правительства Словакии.

Зеленский, в свою очередь, предложил Братиславе войти в «коалицию желающих» с элементами новых гарантий безопасности после заключения мира и выделил энергетику как ключевое поле для совместных действий.

Он также отметил нужду Украины в поставках электроэнергии из Словакии, расширении пропускной способности границы и стыковке железных дорог с европейской сетью в контексте курса Украины на Евросоюз.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова позднее объявила о старте рабочих консультаций. Обсуждаться будет потенциальная «перевалка украинской нефти» через территорию словацкой республики, а также совместные проекты в нефти, газе и электроэнергии.

Перед встречей с Зеленским Роберт Фицо провел беседу с президентом России Владимиром Путиным.