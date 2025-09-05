Зеленский после встречи с Фицо отказался поставлять в Словакию нефть из России

Украина исключает возможность поставок в Словакию газа и нефти российского происхождения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, его слова привело агентство «Укринформ».

По словам Зеленского, Киев готов к поставкам энергоресурсов в соседнюю страну, но при условии, что они не будут российскими.

С января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, однако поставки нефти в Словакию и Венгрию продолжались по нефтепроводу «Дружба». В августе ВСУ нанесли несколько ударов по его российской инфраструктуре, что привело к временной остановке транзита.

Будапешт и Братислава потребовали от Киева воздержаться от атак и обратились к Еврокомиссии с напоминанием об обязательствах по обеспечению энергетической безопасности ЕС. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию были восстановлены.

На встрече в Пекине президент России Владимир Путин предложил Фицо способ заставить Киев уважать чужие интересы. Для этого необходимо остановить поставки газа и электроэнергии на Украину.