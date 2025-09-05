Журналист Лейрос призвал ЕС поменять отношение к Украине после атак на «Дружбу»

Некоторым европейским странам нужно пересмотреть позицию в отношении Украины и принять ответные шаги после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». Такое мнение выразил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для Strategic Culture .

«Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономическое и энергетическое возмездие не только законно, но и необходимо», — сказал он.

Журналист призвал подготовить меры самообороны на случай дальнейшей агрессии.

«Речь идет не о беспричинной враждебности, а о том, чтобы страны Восточной Европы не превратились в разменные пешки на геополитической доске Запада», — объяснил он.

По мнению журналиста, неуважение Украиной суверенитета соседей обернется для нее плачевными последствиями.

Ранее директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» Тамаш Менцер заявил, что Украина может готовить новый удар по «Дружбе». При этом он отметил, что атаки больше вреда приносят Венгрии и Словакии, чем России.