Поселок Тихорецкого района эвакуировали после атаки дронов ВСУ

В Тихорецком районе началась временная эвакуация местных жителей после падения обломков дрона и вспыхнувшего пожара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем
Telegram-канале.
«В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет.
Средства ПВО
ликвидировали в Тихорецком районе два дрона. Из-за рухнувших обломков начался пожар с детонацией взрывоопасных предметов. Всего из населенного пункта вывезли 1200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников.
Ночью над регионами военные
сбили более 100 украинских БПЛА. Большую часть дронов нейтрализовали в Брянской области — 23 аппарата. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что силы ПВО отражали массированную атаку более пяти часов.
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