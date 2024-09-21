Поселок Тихорецкого района эвакуировали после атаки дронов ВСУ

Кондратьев: в Тихорецке началась эвакуация после падения обломков БПЛА

В Тихорецком районе началась временная эвакуация местных жителей после падения обломков дрона и вспыхнувшего пожара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

«В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия», — написал он.

По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет.

Средства ПВО ликвидировали в Тихорецком районе два дрона. Из-за рухнувших обломков начался пожар с детонацией взрывоопасных предметов. Всего из населенного пункта вывезли 1200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников.

Ночью над регионами военные сбили более 100 украинских БПЛА. Большую часть дронов нейтрализовали в Брянской области — 23 аппарата. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что силы ПВО отражали массированную атаку более пяти часов.