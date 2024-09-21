Уже более 5 часов силы ПВО отражают массированную атаку ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны на протяжении шести часов отражают атаки вражеских беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил он.
До этого он сообщил о других 19 беспилотниках. В ходе происшествия никто не пострадал, разрушений также нет.
Ранее трехметровый беспилотник с реактивным двигателем сбили средства ПВО в Курской области. Обломки аппарата сильно обгорели, поэтому точно установить марку не удалось. По предварительной информации, это БПЛА «Паляниця».
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