Уже более 5 часов силы ПВО отражают массированную атаку ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны на протяжении шести часов отражают атаки вражеских беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил он.

До этого он сообщил о других 19 беспилотниках. В ходе происшествия никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее трехметровый беспилотник с реактивным двигателем сбили средства ПВО в Курской области. Обломки аппарата сильно обгорели, поэтому точно установить марку не удалось. По предварительной информации, это БПЛА «Паляниця».