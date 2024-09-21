Ночью над регионами военные сбили более 100 украинских БПЛА

Минобороны: над регионами РФ в ночь на 21 сентября нейтрализовали 101 БПЛА

Дежурные системы противовоздушной обороны в ночь на 21 сентября перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, большую часть БПЛА военные нейтрализовали в Брянской области — там ликвидировали 23 аппарата. В Краснодарском крае сбили 18 дронов, в Калужской области — пять. Над территорией Тверской и Белгородской областей уничтожили по три БПЛА, а в Смоленской, Курской областях и в Крыму — по одному.

Также 16 украинских беспилотников нейтрализовали над Акваторией Азовского моря.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВСУ с помощью дронов самолетного пытались совершить террористическую атаку на российской территории.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке дронов по региону. По его словам, средства ПВО отражали нападение БПЛА на протяжении шести часов. Военнослужащие сбили над регионом 35 беспилотников, добавил Богомаз.