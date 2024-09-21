В Краснодарском крае после атаки БПЛА произошел пожар с детонацией

Средства противовоздушной обороны ликвидировали в Тихорецком районе два беспилотника. Из-за упавших обломков начался пожар с детонацией взрывоопасных предметов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

На месте пожара работают экстренные службы.

В связи с ЧП власти приняли решение эвакуировать жителей одного из поселков. Губернатор добавил, что в Тихорецке развернули ПВР.

«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты», — отметил он.

В результате пожара никто из жителей не пострадал, отметил Кондратьев. На место ЧП приехал глава района Анатолий Перепелин.

В ночь на 21 сентября средства ПВО уничтожили над российскими регионами более 100 БПЛА. Над Краснодарским краем военные ликвидировали 18 дронов. Больше всего беспилотников засекли в Брянской области — там нейтрализовали 23 воздушные цели.