Посаженный в изолятор экс-глава депкульта Москвы попросился на СВО

Экс-глава депкульта Москвы Кибовский попросил Бастрыкина отпустить его на СВО

Фото: РИА «Новости»

Заключенный под стражу бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь ему отправиться в зону СВО. Об этом сообщил «Коммерсант».

Экс-чиновник решил уйти в армию сразу после того, как Замоскворецкий суд избрал ему меру пресечения.

Кибовский написал письма начальнику СИЗО № 7 в Капотне, администрации «Матросской тишины», в Единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова и Главное следственное управление СКР по Москве, но не получил ни одного ответа. Тогда он попросил помощи Бастрыкина.

Кибовский рассказал о своих предках, которые с 1658 года защищали родину. Сам он прошел срочную службу, принял участие в контртеррористической кампании на Северном Кавказе и получил медаль «За службу в морской пехоте». Подследственный предположил, что разбирательство по его делу может затянуться на долгие месяцы, и попросил отпустить его в зону боевых действий.

«Все это время, сидя в СИЗО, я буду совершенно бесполезен для родины и как управленец, и как ученый», — сказал он.

Следователи задержали Кибовского в июле по подозрению в получении взяток в особо крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили «Известия». По версии правоохранителей, он в составе организованной группы помогал коммерсантам получать госконтракты.

Место Дурова в России. Основателя Telegram пригласили в МФЦ после освобождения

Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

«Больно уколоть Россию». Какая судьба ждет Дурова и Telegram

Pogiba Alexandra/news.ru

От голубей мира до «за ВСУ». Россияне едут туда, где враг убивает россиян

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Осенний призыв — 2024. Начало, сроки, условия, возраст

Девушка провожает новобранца. Viktor Pogontsev

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте