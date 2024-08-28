Посаженный в изолятор экс-глава депкульта Москвы попросился на СВО

Заключенный под стражу бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь ему отправиться в зону СВО. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Экс-чиновник решил уйти в армию сразу после того, как Замоскворецкий суд избрал ему меру пресечения.

Кибовский написал письма начальнику СИЗО № 7 в Капотне, администрации «Матросской тишины», в Единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова и Главное следственное управление СКР по Москве, но не получил ни одного ответа. Тогда он попросил помощи Бастрыкина.

Кибовский рассказал о своих предках, которые с 1658 года защищали родину. Сам он прошел срочную службу, принял участие в контртеррористической кампании на Северном Кавказе и получил медаль «За службу в морской пехоте». Подследственный предположил, что разбирательство по его делу может затянуться на долгие месяцы, и попросил отпустить его в зону боевых действий.

«Все это время, сидя в СИЗО, я буду совершенно бесполезен для родины и как управленец, и как ученый», — сказал он.

Следователи задержали Кибовского в июле по подозрению в получении взяток в особо крупном размере и покушении на мошенничество, сообщили «Известия». По версии правоохранителей, он в составе организованной группы помогал коммерсантам получать госконтракты.